Haydut Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingaçevir kentine saldırdı
İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da stratejik öneme sahip Mingaçevir'e füze saldırısı düzenledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
"Ermenistan devlet terörünün sivillere karşı saldırıları devam ediyor" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın sanayi kenti Mingaçevir'e füzeli saldırı düzenledi" açıklamasında bulundu.
Mingaçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor.
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