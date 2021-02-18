Hamas yeni yönetimini belirleyeceği seçimlerin ilk etabını yarın gerçekleştiriyor

Hamas'a yakın bir kaynak, seçime hazırlık komitelerinin tüm düzenlemeleri tamamladığını söyledi.

Hamas'ın iç seçimleri, abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Filistin dışında yapılıyor. İlk etap yarın öncelikle Gazze'de düzenlenmeye başlanacak.

Gazze'nin ardından iç seçimlere yurt dışında devam edileceğini söyleyen kaynak, işgal altındaki Batı Şeria'daki seçimlerin ise İsrail'den kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle karmaşık ve temkinli bir mekanizma içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Seçimlerin mart sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Hamas, İsrail baskısından kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle gizli koşullar altında 4 yılda bir iç seçimlerini düzenliyor. Hareket'in son iç seçimleri 2017'de yapıldı.