İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi verilmeyen iki kaynak, bu gece genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi toplantısına sunulacak anlaşmanın genel hatlarına ilişkin bilgi verdi.

Arabulucuların, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönecek Gazze şehri sakinlerini denetleme işini İsrail'in yerine Mısır'ın üstlenmesini önerdiğini ileri süren kaynaklar, Gazze'nin kuzeyini merkezden ve güneyden ayıran Netzarim koridorunu kontrol eden İsrail kuvvetlerinin, güvenlik amacıyla orada kalacağını belirtti.

İsrail'in, Filistinlileri denetlemek için Mısır güçlerini görevlendirmeyi düşündüğünü ve kontrol noktalarında İsrailli temsilcilerin bulunmasını talep etmesinin beklendiğini bildiren kaynaklar, Mısırlıların bu konuda pek istekli olmadığını ancak bu görevi yerine getirebilecek ve İsrail ile Hamas tarafından kabul edilebilecek başka birinin bulunmadığını dile getirdi.

Öte yandan KAN'ın haberinde, İsrail'in, varılması için çaba harcanan anlaşmanın ilk aşamasında, 42 günlük ateşkes karşılığında 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasında ısrar ettiği kaydedildi.

Haberde, Hamas'ın ise görüşmelerde, ilk aşamada serbest bırakılması talep edilen (yaşlılar, kadınlar ve kadın askerlerden oluşan) 40 kişinin bulunmadığını belirterek, daha az sayıda kişiyi geri vermek istediği ve bunun da önemli bir anlaşmazlık noktası olduğu ifade edildi.

İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği belirtilerek, ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği kaydedilmişti.

Hamas da İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini açıklamıştı.

Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarılmıştı.

Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedilmişti.

Hamas pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini bildirmişti.

Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN DOLAYLI MÜZAKERE

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık 2 hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.