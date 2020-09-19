19 Eylül 2020 Cumartesi 09:55:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 09:55:00
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında vaka sayısı 657 bini aştı
Kaynak: AA
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Afrika kıtasında en fazla vaka görülen yer olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 55 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülke genelinde vaka sayısı 657 bin 627'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 85 kişi daha yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 857'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 657 bin 627'ye ulaştı.
Bugüne kadar 4 milyon 3 bin 590 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 586 bin 844 kişi ise iyileşti.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 857'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 657 bin 627'ye ulaştı.
Bugüne kadar 4 milyon 3 bin 590 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 586 bin 844 kişi ise iyileşti.
Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgınında vaka sayısı 657 bini aştı