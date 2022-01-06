VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Başkan Erdoğan, yürütme ve yargı temsilcileri ile bir araya geldi
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
İran'dan Kazakistan açıklaması
"Türkiye ile yakınlaştıkları dönemde yaşandı"
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
Mavi Vatan için 2022 'dönüm noktası' olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli TURKOVAC aşısı yaptırdı
Kazakistan yangın yeri! KGAÖ askeri birlik gönderdi
Göreve başlamaya hazırlanıyor
Bitcoin'de sert düşüş!
İşte en çok satılan otomobil markaları
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Gürcan için istenen ceza belli oldu
Yosunlardan jet yakıtı üretecek!
Bakan Derya Yanık duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki
Togg CEO'su Karakaş gözyaşlarını tutamadı
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bilim insanları böyle uyardı: "O maskeleri çöpe atın"
06 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00

Fransız basını zamanlamaya dikkat çekti: Türkiye ile yakınlaştığı dönemde yaşandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

Kazakistan'ın petrol bölgesi Mangistau'da başlayan ve karanlık bir el tarafından organize edildiğine dair çok güçlü emareler barındıran protestolar devam ederken Fransız basınının Türkiye yorumu dikkat çekti. Kazakistan'da yaşanan olayların zamanlamasına dikkat çeken Le Monde haberinde Kazakistan'ın Türkiye'den İHA satın aldığını ve Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarına işaret etti.

Kazakistan'da kirli bir el tarafından bariz şekilde organize edilen olayların çıkış nedeni, 'petrol zammı' yalanıyla örtülerek hedef şaşırtılıyor. Zammın geri alınmasına rağmen göstericiler sokakları terk etmedi. Ülkede iki haftalık OHAL ilan edilirken Cumhurbaşkanı Tokayev şiddetli protestolar için yabancı provokatörleri işaret etti.

"KAZAKİSTAN İHA SATIN ALDI"

Le Monde Kazakistan'daki olaylarla ilgili zamanlamaya dikkat çekerek olayların Kazakistan'ının Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığının altını çizdi. İki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın olduğuna değinen Le Monde, "Kazakistan, 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİLSEL VE KÜLTÜREL YAKINLIĞA SAHİP"

Haberde Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı OET geliştirme gayesinde olduğunu Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı: "Bu ülkeler, Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de OET Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Hedefimiz, Türk dünyasını 21'inci yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak' dedi."

"TÜRKİYE KİLİT ÜLKE"

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev'in, "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor: ekonomi ve güvenlik." şeklindeki görüşleri paylaşıldı.

Etiketler : Kazakistan' OHAL ilan Cumhurbaşkanı Tokayev petrol zammı
Doğal Yıldız!

Doğal Yıldız!
Sevgiliyle ilk paylaşım

Sevgiliyle ilk paylaşım
Mesafeyi iyi koruyamadık!

Mesafeyi iyi koruyamadık!
Picasso'nun filmini çekecek

Picasso'nun filmini çekecek
Derin Hülya

Derin Hülya
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Sabahın Sultanı da korona

Sabahın Sultanı da korona
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Annesi izledi

Annesi izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER