Fransız bakandan skandal başörtüsü açıklaması

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18 Ocak 2021 Pazartesi 09:48:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 09:48:00

Fransız Bakan Schiappa'dan skandal başörtüsü yorumu: "Tahammül edilmez buluyorum"

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Fransa, İslam karşıtı görüşlerine bir yenisini daha ekledi. Fransız Bakan Schiappa, 18 yaş altındaki kızların ülkede başörtüsü takma yasağını desteklediğini dile getiren açıklamasında skandal bir yorumda bulunara, "5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum." dedi.

Fransa'da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, "5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre; Bakan Schiappa, Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayan madde eklemelerine ilişkin LCI televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, "5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum." dedi.

MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİN DE ONAYLAMADIĞI İDDİASI

Schiappa, söz konusu başörtüsü yasağının Ulusal Mecliste toplanan özel komite tarafından reddedilmesine ilişkin ise komisyonda dinlenen Müslüman temsilcilerin de küçük kızların başörtü takmalarını onaylamadığını iddia etti.

Çocuklarının örtünmesini normal karşılayanların da olduğunu bildiğinden bahseden Schiappa, konunun gelecek günlerde Fransa'da tartışılan gündemler arasında yer alacağını söyledi.

MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

Fransa'da iktidar partisi milletvekillerinden Berge ile Moreau, 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı.

Ancak Ulusal Mecliste toplanan özel komite söz konusu maddeleri "aşırıcı" bularak tasarıya eklenmelerini reddetmişti.

Diğer yandan bugünden itibaren "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

Etiketler : fransa bakan başörtüsü skandal açıklama
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