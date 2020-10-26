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26 Ekim 2020 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 15:52:00

Fransa'dan korkutan açıklama: Günlük 100 bin vaka

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Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, koronavirüs salgınında günlük vaka sayısının 52 bine ulaşmasının ardından, “Günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz” dedi.

Önceki gün, Fransa’da günlük vaka sayısının 52 bin 10'a çıkarak rekor kırmasının ardından hükümet kanadından ve bilim insanlarından endişe verici açıklamalar geliyor.

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Alman kanalı RTL’ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"Günlük 50 binden fazla vaka var. Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz” diyen Bilim Kurulu Başkanı Delfraissy, yoğun bakımünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

KRİTİK DURUMDAYIZ

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız" dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 4 günde, Kovid-19 vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" yaşanıyor. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla, 1 milyon 138 bin 507'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. 116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 761'e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 12 bin 176 kişiden 1816'sının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Etiketler :
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