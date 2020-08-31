Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kaynak: AA
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.
Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
- İsrail uçağı BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
- Avrasya ülkelerinde koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler
- Tayvan'a gitti, Çin'i çıldırttı
- Fransa'nın kirli planı ortaya çıktı! Macron Rumlar üzerinden Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor
- Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi
- Uluslararası topluma hapishanede ölen İhvan yetkilisi için harekete geçme çağrısı