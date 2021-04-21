Fransa tedbirleri gevşetiyor

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan KOVID-19 tedbirlerinin ilk etkilerinin görüldüğünü söyledi.

Salgında üçüncü dalgada zirve noktasına geldiklerini veya yaklaştıklarını anlatan Attal, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurdu.

Attal, kreş, anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan'da, ortaokul ve liselerin 3 Mayıs'ta açılacağını vurguladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALDIRILACAK



Ülkede mağazaların, bazı restoranların teraslarının ve bazı kültürel yerlerin mayıs ortasından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayabileceğini anlatan Attal, 3 Mayıs'tan itibaren şehirler arası seyahatlere yönelik yasağın kaldırılacağını söyledi.

Attal, Hindistan'dan Fransa'ya gelen yolculara da karantina zorunluluğu getirildiğini vurguladı.

Ülke genelinde COVID-19'un mutasyonlu türlerinin salgının seyrinde olumsuz etkisi nedeniyle 3 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Fransa, Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan gelen yolculara 10 gün karantina kalma zorunluluğu getirmişti.