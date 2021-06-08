Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir kişi tokat attı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir kişi tokat attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Drome bölgesini ziyaretinde sokaktaki bir kişi tarafından tokat atıldı. Macron'un korumaları saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahale etti.

