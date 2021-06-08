08 Haziran 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 16:30:00
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir kişi tokat attı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Drome bölgesini ziyaretinde sokaktaki bir kişi tarafından tokat atıldı. Macron'un korumaları saldırıyı gerçekleştiren kişiye müdahale etti.
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