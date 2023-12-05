VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anadolu kökenli 41 tarihi eser daha Türkiye'ye getiriliyor
İspanya'dan AB'ye rest! Filistin devletinin tanınması gerekiyor
Katar ve Suudi Arabistan arasında iş birliği: Çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı
Yunanistan'dan göç hareketliliğine çitli önlem
Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
05 Aralık 2023 Salı 20:01:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 20:01:00

Fransa, Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarını şiddetle kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını şiddetle kınadığı duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci gruplar tarafından Filistin halkına yapılan saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci grupların Filistinlilere yaptığı saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.

Özellikle Karave Beni Hassan'da 3 Aralık'ta İsrail güçleri korumasında yapılan ve 1 Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan yerleşimci saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, İsrail, "kabul edilemez saldırıları" önlemek için "en kısa sürede" gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Etiketler : Batı Şeria Yahudi yerleşimciler FRANSA İSRAİL FİLİSTİN KINAMA
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX