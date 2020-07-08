Filistin Devlet Başkanı Abbas Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail'in 'ilhak' planını görüştü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail'in ilhak planı ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Putin'e, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgeleri "ilhak" planına ilişkin gelişmeleri anlatan Abbas, Rusya'nın uluslararası kararlar temelinde barışın sağlanmasını destekleyen ve ilhakı reddeden tutumundan övgüyle söz etti.
Uluslararası kararlar çerçevesinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün gözetiminde yeniden müzakerelere dönmeye hazır olduğunu ifade eden Abbas, Rusya'nın Hamas ve Fetih hareketleri arasında uzlaşının sağlanması için sarf ettiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanmasını desteklediklerini ifade ederek, taraflar arasında müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı.
Görüşme sırasında, bölgesel konular ve ortak öneme sahip meselelerde istişare ve koordinasyonu sürdürme hususunda mutabık kalındığı aktarıldı.
- Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
- Abbas ile Putin görüştü
- Almanya Başbakanı Merkel'den anlaşma çağrısı
- Suriye muhalefetinden Rusya ve Çin'e tepki
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti
- Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı