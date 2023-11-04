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04 Kasım 2023 Cumartesi 16:25:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 16:25:00

Fas'tan Gazze'ye destek! Yüzlerce gösterdi düzenlendi, on binlerce insan meydanlarda toplandı

Kaynak: AA

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Fas'ta, İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne destek için bir günde 137 gösteri düzenlendi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Fas Ümmet Sorunlarına Destek Heyeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün ülke genelinde İsrail'i protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek için 64 kentte 137 gösteri düzenlendiği ifade edildi.

İsrail Saldırılarına Karşı Gazze'ye Destek Komitesi'nin çağrısıyla düzenlenen dünkü gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ile uluslararası toplumun sessizliğinin kınandığı, hükümete "İsrail ile normalleşme anlaşmalarının durdurulması" çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılar durana ve İsrail'in Rabat'taki irtibat bürosu kapatılana kadar Fas sokaklarında gösterilerin sürmesi çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Gazze Şeridi İsrail bombardımanı destek gösterisi FAS
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