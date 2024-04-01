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01 Nisan 2024 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 13:15:00

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için yürüdü

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Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Gazze ile dayanışma amacıyla Barşid, Ezemmur, Zayu ve Talsint kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve kıtlığa son verilmesi, sivillerin korunması, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce sonlandırılması, Refah Sınır Kapısı'nın açılarak yardım girişinin sağlanması ve Filistinlileri zorla göç ettirme planlarının engellenmesi talep edildi.

Göstericiler, "Filistin direniyor", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Her yerde özgürler, ne Siyonistler ne Amerikalılar" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze saldırı fas
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