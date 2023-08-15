Etiyopya'da sivillere silahlı saldırı

Addis Standard'ın haberine göre, kimliği belirsiz kişilerce ülkenin Oromiya bölgesinde sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Oromiya bölgesindeki muhalif gruplar, ölümlerden hükümeti sorumlu tutarken Etiyopya hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.

Etiyopya hükümeti, isyancı Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile nisanda barış görüşmelerine başlamıştı.

Çoğunlukla Oromo Kurtuluş Cephesi'nin (OLF) silah bırakmayı reddeden eski üyelerinden oluşan OLA, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile (TPLF) 2021'de ittifak yapmıştı.

Ülkenin en kalabalık etnik grubu olan Oromolara karşı uygulandığı ileri sürülen ayrımcı politikalara itiraz eden OLA, Oromolara kendi kaderini tayin hakkı verilmesini istiyor.