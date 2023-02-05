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05 Şubat 2023 Pazar 09:38:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 09:38:00

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref öldü

Kaynak: TRT Haber

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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti.

Pakistan yerel medyası, Müşerref'in, uzun süredir tedavi gördüğü Dubai'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : pakistan pervez müşerref cumhurbaşkanı
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