ABD'li isim saçmaladı! Sevr Antlaşması'nı istedi

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03 Ocak 2021 Pazar 09:59:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 10:02:00

Eski diplomattan küstah Sevr talebi

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ABD'li eski diplomat Alberto Miguel Fernandez, Yunan basınında önceki gün yaşanan Lozan Antlaşması provokasyonuna bir Twitter mesajıyla katıldı.

 Türkiye'nin Lozan Antlaşması'yla ilgili gündeme getirdiği açıklamalar Yunanistan'da büyük yankı bulurken, bir ABD'li diplomatın paylaştığı Twitter mesajı ortalığı karıştırdı.

Yunan SKAI televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir program kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Prof. Angelos Syrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. Haberde, "Neredeyse artık yüz yıl geçiyor. Bunlar oturulup, konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum" cümlesi öne çıkarıldı.

Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Prof. Syrigos, "Türkiye Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan 97 yıl önce imzalandı, bugün konuşulacak bir nokta yok" dedi.

ABD'li eski diplomat Alberto Miguel Fernandez ise, bir Twitter mesajıyla tartışmaya katıldı ve küstahlıkta sınır tanımadı.

Etiketler : Fernandez Lozan Antlaşması Sevr Antlaşması
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