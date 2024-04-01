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Eski danışmandan Trump'a: Diktatör olacak beyni yok
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01 Nisan 2024 Pazartesi 07:21:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 07:21:00

Eski danışmandan Trump'a: Diktatör olacak beyni yok

Kaynak: TRT Haber

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki eski ulusal güvenlik danışmanı, eski başkanın Hitler gibi yöneticilere duyduğu hayranlığa rağmen bir diktatörlüğü yönetecek "beyine sahip olmadığını" söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump için danışmanlık yapan 75 yaşındaki John Bolton, Fransız yayın organı Le Figaro'ya konuştu.

Bolton'a, röportajda Trump'ın daha önce övdüğü diktatörleri yansıtan eğilimlere sahip olup olmadığı soruldu.

Bolton, Trump'ın entelektüel kapasitesini küçümsemekle kalmadı, aynı zamanda eski başkanın profesyonel geçmişini de küçümseyerek, "Şaka mı yapıyorsunuz, o bir emlakçı!" diye konuştu.

Eski danışman, Trump'ın diktatör olacak kadar akıllı olmadığını öne sürerek bunun mümkün olmadığını vurguladı.

"SİYASET FELSEFESİNDEN YOKSUN"

Bolton, 80'den fazla bekleyen suç duyurusuyla ve milyonlarca dolarlık hukuki cezalarla boğuşan Trump'ın, etkili diktatörlerin ihtiyaç duyduğu türden tutarlı bir "siyaset felsefesinden" yoksun olduğunu iddia etti.

Son zamanlarda daha önce Trump'a danışmanlık ve yardımcılık yapmış pek çok isim eski başkana arkasını döndü.

İlk başkanlık sürecinde iyi iş çıkaramayan Trump'ın ikincisinde de başarılı olamayacağını iddia ediyorlar.

"DİKTATÖR OLMAYA ÇOK HEVESLİ"

Trump, yeniden seçilmesi durumunda başkanlığının ilk gününde de olsa diktatör olmayı planladığını söylüyor. Mitinglerinde sıklıkça ayrımcı bir dil kullanıyor ve seçilmezse sonucun felaket olacağını söylüyor.

Sürekli provokatif bir dil kullanan Trump, ülkedeki göçmenlerin "ülkenin kanını zehirlediğini" de iddia etmişti.

Trump'ı çekinmeden eleştiren Bolton, Nisan 2018'den Eylül 2019'a kadar eski başkanın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.

Bolton daha önce George Bush'un başkanlığı sırasında ABD'nin BM büyükelçisi olarak hizmet etmiş ve bir dış politika şahini olarak ün kazanmıştı.

Etiketler : abd donald trump beyaz saray
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