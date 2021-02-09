Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda ikisi kadın biri çocuk olmak üzere 5 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda ikisi kadın biri çocuk olmak üzere 5 sivil yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarında 3'ü ağır 5 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolu yakınlarındaki el Bara köyüne topçu saldırılar düzenledi.

Saldırıda, ikisi kadın birisi çocuk olmak üzere yaralanan 5 sivil sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Esed rejimi güçleri, gün içinde İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Keferavid, Sfohin ve Kensafra köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.