Economist'ten dikkat çeken Başkan Erdoğan-Putin yorumu: Batılı liderlerde bu diyalog yok
İngiliz Economist dergisi Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğu masaya yatırdı. Dikkat çeken analizde, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, bölgesel siyaseti yeniden şekillendiren "sert güçte ortak bağa sahip olduğu" ifade edildi.
İngiliz The Economist, Ankara - Moskova hattında yaşanan gelişmeleri paylaştığı yazısında "Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert güçlerin kardeşliğini kurdu." dedi. Yazıda bölgesel ve küresel konularda iki ülkenin tutumuna dikkat çekildi.
Yeni Şafak'ın Londra merkezli The Economist'e dayandırdığı haberde Türkiye ile Rusya arasındaki diyalog masaya yatırıldı.
"SERT GÜÇ ORTAK BAĞ"
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, bölgesel siyaseti yeniden şekillendiren "sert güçte ortak bağa sahip olduğu" ifade edildi.
İki ülkenin Libya ve Suriye iç savaşı üzerinde bazı noktalarda ayrışmalar yaşadığı, Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'ı; Rusya'nın Ermenistan'ı desteklediği belirtildi.
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