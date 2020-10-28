Dünyayı şaşırtan göktaşı

Göktaşının en önemli noktası ise 'dünyasal yaşam' tarafından bozulmamış olmasıydı. 2018 yılında ateş topu şeklindeki bir göktaşı, ABD'nin Michigan eyaletindeki donmuş bir göle düşmüştü. Araştırmanın baş yazarı Doç. Dr. Philipp Heck, bu göktaşının donmuş bir göle düşmesi ve hızlı bir şekilde onarılması sebebiyle özel olduğunu söyledi. Göktaşının kimyasal yapısının bozulmamış olması araştırmacıları şaşırttı.