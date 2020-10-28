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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:25:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 15:01:00

Dünyayı şaşırtan göktaşı

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Bilim insanları, 2018 yılında dünyaya düşen bir göktaşının parçası üstünde yaptıkları çalışmayı yayınladı.

Göktaşının en önemli noktası ise 'dünyasal yaşam' tarafından bozulmamış olmasıydı. 2018 yılında ateş topu şeklindeki bir göktaşı, ABD'nin Michigan eyaletindeki donmuş bir göle düşmüştü. Araştırmanın baş yazarı Doç. Dr. Philipp Heck, bu göktaşının donmuş bir göle düşmesi ve hızlı bir şekilde onarılması sebebiyle özel olduğunu söyledi. Göktaşının kimyasal yapısının bozulmamış olması araştırmacıları şaşırttı.

Etiketler : göktaşı Bilim insanları Doç. Dr. Philipp Heck
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