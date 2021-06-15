Dünyayı sarsan olayla ilgili açıklama yaptılar

Başkent Minsk'te Belarus Basın Merkezinde (Belpresscenter), geçen ay Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair firmasına ait uçağın bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması konusunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya uçağın yolcuları arasında bulunan ve gözaltına alınan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç de katıldı.

Golub, 23 Mayıs'taki olayda yolcu uçağına müdahale edilmediğini, uçağın havada iken Litvanya sınırından döndürülmediğini ve zorla indirilmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Golub, "Bu defalarca kanıtlandı ve durumu objektif olarak anlamak isteyen herkese gösterildi. Bu gerçek, Belarus'a sınırı olan NATO ülkelerindeki meslektaşlarım tarafından da kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık Departmanı Direktörü Artyom Sikorskiy de Ryanair olayı ile ilgili olarak uluslararası soruşturma yapılması amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün Belarus'a davet edildiğini belirterek, soruşturma komisyonunun ancak 4 Haziran'da kurulabildiğini ifade etti.

Sikorskiy, "Şaşırtıcı bir şekilde ne komisyonun yapısı ne de yetkinliği konusunda bize bilgi geldi. Komisyon üyelerinin Belarus'a ziyareti halihazırda gündemde yok. Bizden sadece bilgi göndermemiz istendi." diye konuştu.

Ayrıca Sikorskiy, soruşturmanın henüz ön sonuçları bile açıklanmadan tüm Avrupa'nın Belarus'a yönelik yaptırım kararlarıyla uluslararası hava hukuk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Roman Protaseviç ise gözaltı süresince kendisine işkence edilmediğini anlatarak, televizyonda röportaj verdiği esnada ellerinde görülen izlerin ilk gözaltına alındığında bağlanan plastik kelepçeden kaynaklandığını aktardı.

Sağlık durumuna ilişkin sahte bilgi yayıldığına dikkati çeken Protaseviç, "Kendimi çok iyi hissediyorum, hiç şikayetim yok, hiç kimse beni dövmedi." dedi.

Ülkesi için yaptığı yanlışları düzeltmek istediğini söyleyen Protaseviç, güvenlik güçlerine yardım ettiğini ve etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Artık politika ile ilgilenmek istemediğine işaret eden Protaseviç, "Siyasi görüşümü değiştirmedim. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun siyasi yandaşı olmayacağım. Geçen yaz başlayan ve hala devam eden baskılara karşı dik durabilen Lukaşenko'ya insani olarak saygı duyuyorum. Devletin tarafına geçmiyorum. Beni hiç kimse hiçbir konuda ikna etmedi. Bunu içtenlikle söylüyorum." şeklinde konuştu.