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29 Aralık 2021 Çarşamba 20:37:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 20:38:00

DSÖ'de 'Omicron' endişesi: Tsunami etkisi oluşturabilir

Kaynak: AA

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un Çin'in Wuhan kentinde patlak vermesinin ikinci yılı dolayısıyla DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "İki yıl önce, insanlar yılbaşı kutlamaları için toplanırken yeni bir küresel tehdit ortaya çıktı." dedi.

DSÖ'nün bu tehdit karşısında acilen harekete geçtiğini vurgulayan Ghebreyesus, COVID-19 nedeniyle 2020'de 1,8 milyon, 2021'de ise yaklaşık 3,5 milyon ölüm bildirildiğini belirterek "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantının, bulaşıcı olması, Delta varyantı ile aynı anda dolaşımda olması ve yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu vurguladı.

"OMİCRON'U HAFİFE ALIYORUZ"

DSÖ Direktörü, "Omicron'un daha hafif veya daha az şiddetli olduğuna ilişkin devam eden birtakım açıklamalar (rivayetler) var. Fakat diğer yandan (Omicron'u) hafife alıyoruz. Dolayısıyla bu tehlikeli olabilir. Çünkü, yüksek bulaşma hızı nedeniyle, bulaş, hastaneye yatışları ve ölümleri artırabilir. Bunu zaten söyledik ve bunu görüyoruz." uyarısını yaptı.

Omicron'un hızla yayılmasının halihazırda bitkin düşen sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını ve sağlık sistemlerinin çökmenin eşiğine getirebileceğine işaret eden Ghebreyesus, bu durumun ekonomi üzerinde de olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının önemine işaret ederek aşılanmamış kimselerin her iki varyanttan da ölme riskinin aşılanmış kişilere göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Salgını sona erdirmenin anahtarı "aşı eşitsizliğini giderme" vurgusu

2022 yılının, salgının akut aşamasının sona erdirileceği bir yıl olabileceği konusunda hala iyimser olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının ülkelere adil dağıtımı çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, aşı eşitsizliğini gidermenin salgını sona erdirmenin anahtarı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Tüm insanlığı, 2022 Temmuz başına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine destek vermeye davet eden Ghebreyesus, "Geri sayım şimdi başlıyor. Bu kampanyayı birlikte yürütürsek gelecek yıl bu zamanlar hepimiz çok daha iyi bir yerde olacağız. Yeni yılınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : dsö dünya sağlık örgütü kovid 19
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