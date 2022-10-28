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28 Ekim 2022 Cuma 00:47:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 00:47:00

DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, tüberküloz vakalarının yıllar sonra artışa geçtiğini açıkladı. Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, tüberkülozla mücadelede on yıllardır varılan kazanımların heba olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de dünya genelinde 10 milyondan fazla kişi tüberküloza yakalandı ve bu oranda 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 artış oldu.

Açıklamada, geçen yıl, 1,6 milyon kişinin tüberkülozdan yaşamını yitirdiği ve 450 binin üstünde kişinin ilaca dirençli tüberküloza yakalandığı vurgulandı.

Tüberküloz vaka sayılarının, 2020'ye kadar sürekli düştüğü ancak 2021'den itibaren artışa geçtiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un 2020'de dünya genelinde etki göstermesinin, tüberküloz vakalarını etkilediği ve küresel sağlık sisteminin tüm ağırlığını koronavirüs ile mücadeleye vermesinin tüberküloz vakalarının teşhis ve tedavilerinin önüne geçtiği belirtildi.

"TÜBERKÜLOZLA MÜCADELEDE YILLARDIR VARILAN KAZANIMLAR HEBA OLDU"

Açıklamada görüşüne yer verilen Tüberküloz Birliği Başkanı Dr. Mel Spigelman, önleyici tedavi alanında ilerleme sağlanmasına rağmen dünyanın tüberkülozla mücadele hedeflerinde hala geri kaldığını kaydetti.

Spigelman, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, tüberkülozla mücadelede on yıllardır varılan kazanımların heba olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kovid-19 Tüberküloz vaka sayısı
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