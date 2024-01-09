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09 Ocak 2024 Salı 16:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:30:00

DSÖ, Gazze'deki ampute vakalarına dikkati çekti

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında şu ana kadar yaklaşık 59 bin kişinin yaralandığına dikkati çekerek, "Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün çevrim içi düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuşan DSÖ Filistin Temsilcisi Dr. Peeperkorn, Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan sivillerin durumunu değerlendirdi.

Yaralılar arasında çok sayıda travma vakasının bildirildiğini aktaran Peeperkorn, "Omurga travması, ezilme yaralanmaları, ciddi yanıklar, amputeler. Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

Dr. Peeperkorn, "Bu durum her şey üzerinde çok uzun vadeli etkilere neden olacak." diye konuştu.

- GAZZE ŞERİDİ'NDE SİVİLLERİ HEDEF ALAN İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 59 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail'in ağır saldırılarında yaralanan birçok sivilin uzuv kaybı yaşadığı bildiriliyor.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

Etiketler : Filistin DSÖ ampute vakaları
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