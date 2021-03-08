  • BIST
    1539.85
  • Dolar
    7,6565
  • Euro
    9,0999
  • Altın
    416,2540
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek
Başkan Erdoğan: "Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız"
'Allah'ı bilmezsem hiç olarak gideceğim'
Danimarkalı bakandan korkutan açıklama
"Kadınlar hayatın her alanında var"
Yunanistan'da büyük panik!
İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
Engelli çocukların ‘polis kimliği' mutluluğu
Dizi davul gibi şişti
Resimli terapi
Kayıp zamanın bekçisi
Oxford parası mezarlık kapısından
WhatsApp mesajları kendi kendine silinecek
Evde yatan hasta bakımını kolaylaştıran tüyolar
Sakiler'den yeni şarkı
Koruması yağmurdan korudu
Kadın sağlık çalışanlarını unutmadı
Bardaklar Yağmur'un atölyesinden
Saldırı sonrası ringde
46. yaşa HES kodlu merhaba
Köpek balıklarıyla kafessiz dalış
08 Mart 2021 Pazartesi 13:54:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 13:54:00

Danimarkalı bakandan korkutan açıklama: Kovid-19'un 31 farklı türüne rastlandı

ABONE OL

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Kovid-19'un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka'da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

Danimarka'da, İngiltere'de ortaya çıkan, Kovid-19'un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117'nin yanı sıra Güney Afrika'da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya'da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

Etiketler : danimarka koronavirüs kovid-19
Huzurlu ev arayışında

Huzurlu ev arayışında
Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti

Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
Yemek arası mızıka şov

Yemek arası mızıka şov
Dalga konusu titizliği

Dalga konusu titizliği
Yeşilçam'ı anlatacaklar

Yeşilçam'ı anlatacaklar
O artık bambaşka Deniz

O artık bambaşka Deniz
Final pozu

Final pozu
Marsel'in caz keyfi

Marsel'in caz keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER