Danimarkalı bakandan korkutan açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Kovid-19'un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka'da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.



Danimarka'da, İngiltere'de ortaya çıkan, Kovid-19'un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117'nin yanı sıra Güney Afrika'da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya'da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.