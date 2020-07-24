  • BIST
    118845
  • Dolar
    6,8512
  • Euro
    7,9535
  • Altın
    416,9610
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde
Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi!
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii fotoğraflı cuma mesajı paylaşımı
Dünya böyle gördü! Yabancı ajanslar servis etti
Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı
Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlar değişti
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor!
Denizlispor'da ligde kalma hesapları
Tokyo Olimpiyatları'na 11 branşta 58 sporcu kota aldı
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
İran'ın Irak'a müdahale çabalarına Kazımi engeli
Türkiye Osmanlı yadigarı esere sahip çıkıyor
İstanbul'da tarihi gün! Kare kare bugün Ayasofya
Türk yapımı "Mavzer", Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bine yaklaştı
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
TSK komuta kademesi güven tazeledi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı
24 Temmuz 2020 Cuma 09:34:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 09:34:00

Collier: Müslümanlar için çok önemli bir gün, Güney Afrika Cumhuriyeti de Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazını canlı yayımlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağı duyuruldu. Açıklamayı yapan Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, ''24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün.' ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon ve radyolardan canlı yayımlanacak.

Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazının ITV, Salaam Media, CII International Radio 786, Voice of the Cape, Radio Islam, ve Radio Al Ansaar gibi yayın kuruluşlarından takip edilebileceğini belirterek, "24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle İstanbul'da kılınacak cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağını vurgulayan Collier, namazın yerel saate göre 12.00'de başlayacağını kaydetti.

Collier, "29 Mayıs, İstanbul'un Osmanlı Halifesi tarafından fethinden daha fazlasıdır. Bu fetih hem İslam tarihi hem de dünya için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER