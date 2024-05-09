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09 Mayıs 2024 Perşembe 19:54:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 19:54:00

Başkan Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine girecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri' için yayımladığı mesajda, "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD'ın ikincisini düzenlendiği Türkiye'nin Gücü Ödülleri bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini bulacak. Jüri özel ödülüyle birlikte 10 farklı kategoride ödüller çok sayıda siyaset sanat akademi ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek törende sahiplerine takdim edilecek.

"ENFLASYON YIL ORTASINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri' için bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz. Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Erdoğan Enflasyon düşüş MÜSİAD ödülleri
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