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17 Eylül 2021 Cuma 11:48:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:48:00

Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı

Kaynak: AA

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Çin, aralarında Kanada, Avustralya ve Japonya'nın olduğu 11 üyeli Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na katılmak için başvuru yaptı. Öte yandan pakta üye olan ABD, Donald Trump döneminde üyelikten ayrılmıştı.

Çin'in, 11 ülkeden oluşan Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması'na (CPTPP) katılmak için başvuru yaptığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Wang Wentao'nun ticaret paktına katılmak için anlaşmanın temsilcisi olan Yeni Zelanda Ticaret Bakanına başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

2018 yılında uygulamaya konulan CPTPP, iş gücü hareketleri, piyasaya erişim anlaşmaları ve devlet tedariklerini kapsıyor.

Resmi Çin gazetesi Global Times, söz konusu başvurunun, Pekin yönetiminin "küresel ticaretteki liderliğini" pekiştirirken ABD'yi "giderek daha izole" hale getirdiğini aktardı.

Pakta üye olan diğer ülkeler arasında Kanada, Avustralya, Brunei, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor, İngiltere ise katılım müzakerelerine devam ediyor.

Çin'in katılımı gerçekleşirse grup üyelerinin toplam nüfusu 4 katına çıkarak yaklaşık 2 milyara ulaşmış olacak.

CPTPP, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için desteklediği bir oluşumdu ancak Donald Trump yönetimi anlaşmadan 2017 yılında çekilmişti.

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, yeniden katılım konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı.

Etiketler : çin CPTPP Barack Obama Joe Biden asya
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