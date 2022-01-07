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07 Ocak 2022 Cuma 21:44:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 21:45:00

Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

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Çin'de 6, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin'in Jinchang şehrinde 6,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Deprem 10 kilometre derinlikte oluştu.
Etiketler : abd çin araştırma merkezi deprem
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