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Çin yaz aylarına ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağışla girdi
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05 Temmuz 2022 Salı 12:13:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 12:13:00

Çin yaz aylarına ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağışla girdi

Kaynak: AA

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Çin'de yazın başından bu yana sıcaklık değerleri ve yağış miktarı yıllık ortalamaların üzerinde ölçülüyor.

Çin Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde metrekareye düşen yağış miktarı, haziran ayında 112,1 milimetre ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı.

Yaz aylarının kurak geçtiği kuzey ve kuzeydoğu eyaletlerinde ay boyunca yağmur yağması artışta etkili oldu.

Ülke genelinde ortalama sıcaklık, haziranda 21,3 derece ile 1961'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Kuzeydeki Hınan eyaletinde, 24 Haziran'da Şuçang şehrinde 42,1, Dıngfıng'da 41,6 derece ile en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

Öte yandan ülkenin güney eyaletlerinde Chaba Tayfunu'nun yol açtığı yoğun yağış sellere sebep oluyor. Japonya kıyılarını etkileyen Aere Tayfunu'nun gelecek günlerde kıyı ve iç bölgelere yağış getirmesi bekleniyor.

Meteoroloji İdaresi, olağan dışı sıcaklık ve yağışın temmuzda da süreceği uyarısında bulundu.

Etiketler : ÇİN METEOROLOJİ YAĞIŞ
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