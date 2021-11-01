Çin liderinden G20 Liderler Zirvesi'ne mesaj: Somut adımlar atılmalı!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliği ve enerji sorunları konusunda somut adımlar atılması çağrısı yaptı.

Zirveye Pekin'den canlı video bağlantısı ile katılan Devlet Başkanı Şi, yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin iklim konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek olması gerektiğini vurguladı.

G20 ülkelerinin çevreyle uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmesi gerektiğini belirten Şi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortak ama farklılaşmış sorumluluk anlayışı çerçevesinde uygulanması çağrısında bulundu.

Şi, gelişmiş ülkelerin karbon salımını azaltma konusunda örnek olması, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve kapasite inşasını konusunda destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı'nın sözlerinin İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının başladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Çin hükûmeti, 14'üncü 5 Yıllık Plan'da yer verilen hedeflere göre, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını yüzde 25 artırmayı amaçlıyor. Ülke 2060'da fosil yakıt tüketimine son vererek "karbon nötr olmayı" hedefliyor.