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22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:20:00

California Kovid-19'da New York'u geçti

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ABD'de California 409 bini geçen yeni tip koronavirüs (KOVID-19) vakasıyla New York'u geride bırakarak, ülkede en fazla vaka görülen eyalet oldu.

Koronavirüs vakaların artış gösterdiği eyaletlerden biri olan California'da, John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, vaka sayısı 409 bini geçti.

40 milyon nüfusuyla ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California vaka sayısında, salgını nispeten kontrol altına alan New York'u geçti.

VAKA SAYILARI EN FAZLA OLAN EYALETLER

California'da günlük vaka sayıları 9 bini bulurken, New York'ta ise 500 ila 700 vaka görülüyor.

Günlük 15 bine kadar çıkan vaka sayıları ile üst üste rekor kıran Florida ise California ve New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen 3. eyalet konumunda bulunuyor.

ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletlerin çoğunda hala maske kullanımının zorunlu olup olmaması gerektiği tartışmaları sürerken, Ohio eyaletinde de maske takma zorunluluğu getirildi.

ÜLKEDE 144 BİN 983 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 807 artışla 4 milyon 30 bin 302'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e çıktı.

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