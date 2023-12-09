Burkina Faso'dan başkaldırı... Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardılar

Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.

Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.