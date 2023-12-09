Burkina Faso'dan başkaldırı... Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardılar
Kaynak: AA
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.
Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.
Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.
Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.
Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.
Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.
- Kolombiya lideri veto edilen ateşkes kararını kınadı
- Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü
- Biden kongre onayına sunmadan İsrail'e 14 bin tank mermisi sattı
- ABD Netanyahu'ya süre verdi: "O kadar kredin yok"
- İsrail'in başkentinde Netanyahu protestosu... "Savaşanın kazananı olmaz”
- Jaishankar, Iştiyye ile telefonda görüştü