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06 Temmuz 2023 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 18:45:00

BM: Myanmar'daki kriz tahammül edilemez hale geldi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'daki askeri yönetimin "pervasız" faaliyetleri nedeniyle ülkedeki krizin "tahammül edilemez" hale geldiğini söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 53. oturumunda Myanmar'da darbe sonrası yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Myanmar'da askeri yönetim altında yaşayan halkın şiddet olaylarına daha fazla dayanabilmesinin "neredeyse imkansız" olduğunu belirten Türk, askeri yönetimin "pervasız" faaliyetleri yüzünden krizin "tahammül edilemez" hale geldiğini vurguladı.

Türk, krizin her geçen gün derinleşmesini "ölümcül serbest düşüşe" benzeterek, "generaller tarafından dayatılan rejimin, halkın barış, demokrasi ve daha refah bir gelecek için sahip olduğu iyimserliği yok ettiğini" ifade etti.

Myanmar'da darbe sonrası ülkede ekonominin bozulduğuna ve keyfi tutuklamalar ile işkence uygulanmaya başladığına dikkati çeken Türk, askeri yönetimin muhtaç insanların yardım alamaması için farklı yasal engeller koyduğunu söyledi.

Türk, geçen sene gıda fiyatlarının yüzde 177 arttığına ve ülkedeki çatışmalardan dolayı gıda üretiminde ciddi düşüş olduğuna işaret ederek, 15,2 milyon insanın acil gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Myanmar'da 2021'den bu yana 1,5 milyondan fazla insanın zorla evlerinden edildiğini kaydeden Türk, "Halkın bu acıdan çıkış yolu bulması ve hayatlarını özgürlük ve güvenlik içinde yaşaması için gerekli tüm koşulları sağlamamız son derece acil." dedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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