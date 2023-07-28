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28 Temmuz 2023 Cuma 20:42:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 20:42:00

BM, aşırı sıcakla nedeniyle Suriye'deki kampta bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), aşırı sıcaklar nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısındaki mülteci kampında bir yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, aşırı sıcakların Suriye'deki savunmasız insanlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Dujarric, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sıcaklığın 30 ila 46 dereceye çıktığı Suriye'de devam eden sıcak hava dalgası konusunda bizi uyarıyor. Özellikle kamplarda ve yerleşim yerlerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatı risk altında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki mülteci kampında, dün, bir yaşındaki kız çocuğunun aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Dujarric, yaklaşık 860 kişinin barındığı kampta en az 165 çadırın, insanları aşırı sıcaktan ve diğer yağışlı hava koşullarından korumak için uygun yalıtıma sahip olmadığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, savaşın başından bu yana 1,9 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatarak, bölgede bulunan 1400'den fazla kamptaki benzeri çadırlarda çoğu kadın ve çocuk 800 binden fazla insanın çok kötü şartlarda yaşamına devam ettiğine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim değişikliği konusunda dün düzenlediği basın toplantısında, dünyada genelindeki aşırı sıcak havalar için "Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." diyerek, önlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Etiketler : Suriye mülteci kampı aşırı sıcaklar Birleşmiş Milletler (BM)
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