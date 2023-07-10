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10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:26:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:26:00

Biden'dan CNN'e skandal F-16 çıkışı!

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ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği mülakatta F-16'larla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yunan lobisinin taleplerini dikkate aldığı açıkça görülen Biden, İsveç kartını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün CNN'e verdiği mülakatta F-16'larla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yunan lobisinin taleplerini dikkate aldığı açıkça görülen Biden, İsveç kartını gündeme getirdi.

CNN International'dan Fareed Zakaria'ya konuşan Biden, dış politikaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Biden Ukrayna'nın NATO üyeliği için henüz hazır olmadığını belirtti. Ukrayna'nın ittifakta olabilmesi için savaşın bitmesini şart koştu.

Türkiye ile ilgili de konuşan Biden, F-16 satışı ve modernizasyonu konusunu yine sürüncemede bırakan ifadeler kullandı.

Her ne kadar ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna yeşil ışık yaktığı ve İsveç meselesinin bununşa ilgili olmadığı söylenilse de Biden'dan çelişkili açıklamalar geldi.

F-16 MESELESİNİ İSVEÇ'E BAĞLADI

İsveç'in NATO'ya üye olma sürecinde kilit noktanın Türkiye olduğunu belirten Biden, F-16 meselesini buna bağladı.

YUNAN LOBİSİNE YENİK Mİ DÜŞTÜ?

Türkiye'nin Yunanistan ile birlikte F-16 filosunu modernize etmeye çalıştığını kaydeden Biden, "Türkiye, F-16 uçaklarının modernizasyonunu arıyor. Yunanistan'daki Miçotakis de yardım arıyor" ifadelerini kullandı.

OYUN HENÜZ BİTMEDİ

Biden "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu oyun henüz bitmedi." dedi.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan Biden'a, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Etiketler : Biden abd f-16 Başkan Erdoğan Biden PKK/PYD/YPG
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