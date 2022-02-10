Biden: Enflasyona karşı elimizdeki her aracı kullanıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Amerikalıların bütçelerinin baskılandığının farkında olduklarına işaret eden Biden, yüksek fiyatlarla mücadeleye yönelik ellerindeki her aracı kullandıklarını, ocak verisinin bu zorluğun üstesinden gelineceğine dair işaretleri de gösterdiğini söyledi.

Biden, "Bugünkü veri yüksek olsa da uzmanlar 2022'nin sonuna kadar enflasyonda önemli ölçüde gevşeme öngörmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Geçen ay reel ücret artışı yaşandığını ve geçen yıl manşet enflasyonun yaklaşık dörtte birini oluşturan otomobil fiyatlarında gevşeme görüldüğünü anımsatan Biden, işsizlik maaşı başvurularının da düşmeye devam ettiğini söyledi.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Biden, ABD'nin altyapısını ve üretimini yeniden inşa etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, ülkedeki tedarik zincirlerini güçlendirebileceklerini ifade etti.

İlaç, çocuk ve yaşlı bakımı ile enerji maliyetleriyle de mücadeleyi sürdüreceklerine işaret eden Biden, ABD pazarını daha rekabetçi hale getirmek ve tüketicilere daha fazla seçenek sunmak için rekabeti de teşviki sürdüreceklerini vurguladı.

ABD'de TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon 40 yılın zirvesindeki yerini korudu.