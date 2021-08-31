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31 Ağustos 2021 Salı 23:48:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 23:48:00

Biden Afganistan'dan çıkışı 'Amerika için en iyi karar' olarak savundu

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Afganistan'dan çekilmesi üzerine yaptığı açıklamada kararının arkasında olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

Yaklaşık 200 ABD vatandaşının Afganistan'da kaldığını söyleyen Biden, gelmek isteyen ABD vatandaşlarına yardımcı olacaklarını hatırlattı.

Biden ülkeden çıkarılan Afganlara dair ise "Dünya tarihinde hiç bu kadar sayıda kişi bir ülkeden çıkarılmamıştı. Biz bunları risk alarak yaptık" dedi ve Afgan müttefiklerini ülkelerine kabul edecek olan devletlere teşekkür etti.

"SİZİNLE HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

Taliban'ın verdiği sözlerin arkasında durması için elinden geleni yapacağını söyleyen Biden, 13 ABD askerinin ölmesine sebep olan DEAŞ terör örgütü içinse "Sizinle henüz işimiz bitmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Çekilmenin askeri danışmanların tavsiyesi ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Biden, "Kimileri bu kararın daha öncesi alınması gerektiğini söylüyor ama ben buna katılmıyorum. Bu tür tehditler ve zorluklar karşımıza o zaman da çıkacaktı" dedi.

"DÜNYA DEĞİŞTİ"

Biden, 20 yıl kadar ABD'de bulunduklarını ve ilk 10 yılda amaçlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amerika'nın güvenliğinin Afganistan'daki sürekli askeri varlığa bağlı olmadığını ve dünyanın değiştiğini hatırlatarak, "Terör tehdidi kanser gibi tüm dünyaya yayıldı. Benim amacım 2021 ve gelecekte ortaya çıkacak tehditlere karşı ülkemi korumak" açıklamasında bulundu.

Etiketler : abd afganistan ABD Başkanı Joe Biden
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