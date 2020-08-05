05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:40:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:47:00
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: 'Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var.'
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var." dedi.
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- Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi