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24 Temmuz 2020 Cuma 09:48:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 10:09:00

Beyaz Saray'ın "veto" tehdidi yaptığı 2021 savunma bütçesi Senatodan geçti

Kaynak: AA

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Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın vetosu ile tehdit ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali Yılı Savunma Bütçesinin Senato versiyonu Senato da onayladı. Tasarı birleştirildikten sonra, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın vetosu ile tehdit ettiği 2021 Savunma Bütçesi, Temsilciler Meclisinin ardından Senatonun da onayını aldı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali Yılı Savunma Bütçesinin Senato versiyonu bugün Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 100 sandalyelik Senato'da 14 "hayır" oyuna karşılık, 86 "evet" oyu ile geçti.

Bir başka versiyonu, salı günü Temsilciler Meclisinde onaylanan tasarının her iki versiyonunun birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.

Tasarı birleştirildikten sonra, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Beyaz Saray, salı günü Temsilciler Meclisindeki oylamaya saatler kala yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan için sağlanan fonlarının kısıtlanması ve Konfederasyon dönemindeki bazı liderlerin adını taşıyan askeri üslerin isimlerin değiştirilmesi gibi maddeler nedeniyle 2021 Savunma Bütçesini veto edebileceğini duyurmuştu.

Tasarıda, 636,4 milyar doları Savunma Bakanlığı temel bütçesi, 25,9 milyar doları Enerji Bakanlığı uhdesinde savunma harcamaları bütçesi, 69 milyar doları Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu ve 9,1 milyar doları NDAA kapsamı dışındaki savunma harcamaları olmak üzere 2021 mali yılında savunma harcamaları için toplam 740,3 milyar dolar ayrılıyor.

F-35 VE TÜRKİYE DETAYI

Tasarıda, 2021 mali yılı içinde 95 F-35 uçağının satın alınmasına onay verilirken bunların 60'ının konvansiyonel kalkış-iniş yapabilen F-35A,12'sinin kısa pist kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve 23'ünün donanma için tasarlanan F-35C tipi olması öngörülüyor.

F-35 uçaklarına ilişkin kısımda Türkiye ile ilgili " (Yasa) Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 Türk F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp, kullanılması yetkisini veriyor." denildi.

TÜRK F-35 UÇAKLARINA İLİŞKİN YETKİLENDİRME YENİ DEĞİL

Türk F-35'lerine ilişkin madde 2020 mali yılı savunma bütçesinde de yer almıştı.

Ayrıca, 2020 bütçesinde, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyordu.

Aynı zamanda, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkarılarak üretime sokulup, ABD Hava Kuvvetleri için satın alınmasına yönelik ek fon sağlanmıştı.

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