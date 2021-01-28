'Bernie Sanders' oyuncak bebeği 20 bin dolara satıldı
ABD'li Senatör Bernie Sanders'ın başkanlık yemin törenindeki oturuşunu tasvir eden tığ işi oyuncak bebek 20 bin 300 dolara alıcı buldu.
Vermont Senatörü Sanders'ın, Joe Biden'ın yemin törenindeki eldivenli pozu dikkat çekmişti.
Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraf, Texas'tan Tobey King'e de ilham verdi.
King, Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek Instagram hesabından paylaştı, binlerce beğeni aldı.
Daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan oyuncak bebek, 20 bin 300 dolara alıcı buldu.
PARAYI BAĞIŞLAYACAK
47 yaşındaki Tobey King, satıştan elde ettiği parayı bir hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı.
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