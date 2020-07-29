  • BIST
    1155.96
  • Dolar
    6,9601
  • Euro
    8,2003
  • Altın
    437,9490
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı 'Müjde' deyip duyurdu... Flaş açık öğretim okulları açıklaması
Libya krizinde üç senaryo!
Rusya'dan S-400 açıklaması! İkinci parti üzerinde çalışıyoruz
Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım!
2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti
Brezilya'da sağlık sistemi alarm veriyor
FETÖ'nün askeri okullardaki alçak oyunu! 'Defile' diyerek işkence yapmışlar
Altın fiyatları nereye kadar yükselecek? İnsanlar bu sorunun yanıtını ararken İslam Memiş'ten flaş a ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya mektubu
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
Koronavirüs aşısında flaş gelişme... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara 'Tünelin ucunda ışık gör ...
Türk askeri Nahçıvan'da! Düşman hedeflerinin nasıl vurulduğunu bu tatbikattan anlayacağız
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Bugün başlıyor
Türkiye'nin ihracatı yüzde 15,7 arttı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artarken, ölüm oranı düşüyor
100 milyon yıl öncesine ait! Deniz dibinde uyur haldeydi...
İşte Trabzonspor'un yeni sezon çubuklu forması
Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor
Ümraniye Belediyesi, camilere Kabe kokusu sıkarak bayrama hazırladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da COVID-19 ölümleri arttı
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mevsimsel bir hastalık değil
PKK/YPG'li teröristler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı
29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34:00

Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artarken, ölüm oranı düşüyor

ABONE OL

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 234 artarak 66 bin 662'ye yükseldi.

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11 artarak 9 bin 833'e ulaştığı, ölüm oranında günlük ortalamanın yüzde 29 azaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 234 artarak 66 bin 662'ye çıktığı kaydedildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 327'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 70'lik, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 45'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

YENİ TEDBİRLER BUGÜN BAŞLIYOR

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından hükümetin aldığı yeni tedbirler bugün uygulamaya giriyor.

Bu çerçevede, bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını "kuvvetle" önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olmuştu. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER