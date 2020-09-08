Belarus Devlet Medyası: Muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı
Kaynak: AA-Milliyet
Belarus Devlet Medyası: Muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı
Belarus Devlet Medyası: Muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova Ukrayna sınırında gözaltına alındı
Maria Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı.
9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto çağrısı yaptı. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.
Görgü tanıklarının ifadelerini aktaran Belaruslu medya kuruluşu Tut.by, kimliği belirsiz maskeli kişilerin Kolesnikova'yı zor kullanarak bir minibüse yerleştirdiğini bildirmişti.
Belarus devlet medyası, Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığını duyurdu. Belarus sınır görevlilerin Reuters haber ajansına aktardığına göre Kolesnikova, Salı günü sabahın ilk ışıklarında sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.
Kolesnikova, muhalefetin seçimlerdeki adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya destek veren kadın siyasetçiler arasındaydı ve iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesiydi.
Hükümet yetkilileri, Koordinasyon Konseyi faaliyetleri nedeniyle muhalefet liderlerine, "devlet iktidarını ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme" hedefi güttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.
Kolesnikova, Lukaşenko karşısında güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçi arasında Belarus topraklarında kalan son kişiydi. Veronika Çepkalo ve başkanlık seçimlerinde yarışan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından ülkeden ayrılmıştı.
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