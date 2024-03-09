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09 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00

Batı Afrika'nın en büyük camisi ramazana hazır

Kaynak: AA

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Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Müridi tarikatının 2019'da açtığı camide ramazan öncesi halılar ve yerler temizlendi, hoparlörler değiştirildi, ışıklandırma sisteminin bakımı yapıldı.

Arapçada "Cennete giden yol" anlamına gelen ve Batı Afrika'nın en büyük camisi olan Massalikoul Jinaan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan boyunca her gün iftar programları düzenlenecek.

Sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazı iftar sofralarında binlerce kişi aynı anda orucunu açacak. Müridi tarikatının ileri gelenleri, Dakar'da mukim Müslüman büyükelçiler için de camide iftar verecek.

Ramazan boyunca teravih namazlarının hatimle kılınacağı camiyi günlük 25 ila 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

CAMİNİN HALILARI TÜRKİYE'DEN

Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla ilgi çeken Massalikoul Jinaan Camisi, 27 Eylül 2019'da ibadete açıldı.

Adını Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın "Cennete giden yol" anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde devlet tarafından 6 hektarlık alana 7 yılda inşa edildi.

Batı Afrika'nın en büyük camisi kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin olmak üzere 30 bin kişi namaz kılabiliyor.

Cami, üstünde saatin bulunduğu 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip. Yapının 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'ya benzeyen 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor.

Cuma ve bayram namazlarında adeta dolup taşan Massalikoul Jinaan'ın inşaatında 800 işçinin yanı sıra binlerce Müridi gönüllü çalıştı. Caminin halıları Türkiye'den özel getirildi.

Hükümetin ışıklandırma, sıhhi tesisat ve yol çalışmaları için ayırdığı 10,5 milyon avroluk bütçenin yanı sıra Müridi tarikatının gönüllüleri ve Senegalli hayırseverler de inşaat için 30 milyon avro destek sağladı.

MESCİD-İ NEBEVİ ETKİSİ

Müridilerin inşa ettikleri camilerde Mescid-i Nebevi'den esinlendikleri biliniyor. Müridiliğin merkezi kabul edilen Tuba kentinde bulunan Tuba Camisi de mimarisi ve avlusuyla Mescid-i Nebevi'ye benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Ülkede adeta Müridiliğin simgesi konumundaki Tuba Camisi, en görkemli zamanını Şeyh Ahmedu Bamba'nın "sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin" kutlandığı Magal Günü'nde yaşıyor. Hicri takvime göre Safer 18'de düzenlenen Magal için milyonlarca Müridi, Tuba'ya adeta akın ediyor.

Yalnızca Tuba Camisi'nde Magal Günü etkinliklerinin bir kısmına 2019'dan bu yana Massalikoul Jinaan da ev sahipliği yapıyor.

BARIŞ VE TASAVVUF ÜLKESİ SENEGAL

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanan, nüfusunun yüzde 90'ının Müslüman olduğu, Müslümanların yüzde 70'inin tasavvuf öğretileriyle yaşamını sürdürdüğü Senegal'in, kıtadaki diğer ülkelerin aksine o günden bu yana hiçbir darbe ya da iç karışıklık yaşamamış olması dikkati çekiyor.

Müridiliğin kurucusu Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) sömürgeci Fransızlara karşı gösterdiği pasif direniş ve kullandığı kardeşlik dili ile tasavvufi öğretilerin, ülkede radikal unsurların önüne geçtiği ifade ediliyor.

Etiketler : batı afrika senegal dakar massalikoul jinaan camisi ramazan
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