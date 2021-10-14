Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldılar

Amerika'da faaliyet gösteren Ermeni Lobilerinden "Armenian National Committee of America" (ANCA), sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye saldırdı.

Ermeni lobisinin resmi Twitter hesabından gündüz saatlerinde yapılan paylaşım, kurumun İslam düşmanlığını da gözler önüne serdi.

İslamofobisini gizlemeye gerek duymayan (ANCA), İstanbul'un tarihî yarımada silüetini camilerinden kan akan bir görselle gösterdi.

Ermeni lobisi, paylaşımında Ankara'nın politikalarına Amerikan sivil toplumunun her kesiminin ve ABD politika yapıcılarının muhalefet ettiğini ve sıraya girdiğini iddia etti.