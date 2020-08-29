BAE'yi hedef aldı, kriz çıktı! Bin Zayed, Kral Abdullah'ı arayarak tehditler savurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail’le yaptığı normalleşme anlaşması Ürdün’le ilişkileri de gerdi. Ürdün yönetimi, BAE’yi eleştirmekten çekinse de saraya yakın çevreler ve halk BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e yüksek sesli eleştiriler yöneltmeye başladı. BAE’yi hedef alan isimlerden birisi de Ürdün kralının üvey kardeşi Prens Ali bin Al Hüseyin oldu.

İHANET İLE SUÇLUYORDU

Prens Hüseyin, sosyal medya hesabından, İngiliz tarihçi Avi Shlaim’in kaleme aldığı ve BAE’ye eleştirilerin yöneltildiği bir makale paylaştı. “Emirlik-İsrail Anlaşması: Atılım veya İhanet” başlıklı yazıda, Bin Zayed’in üzeri çarpı ile çizilmiş ve ‘hain’ yazan bir fotoğrafı da bulunuyordu. Yazıda, “BAE’nin Filistinlilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için İsrail ile barış anlaşması yaptığını iddia etmek, tam bir ikiyüzlülüktür” gibi sert ifadelere yer veriyordu.

PRENS PAYLAŞIMI KALDIRDI

Prens’in kısa sürede yayılan bu paylaşımı BAE’yi rahatsız etti. Arap basınında yer alan iddialara göre BAE, mesajın silinmesi için Ürdün’e baskı yaptı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bizzat Zayed’in Kral Abdullah’ı arayarak tehdit ettiği öne sürüldü. Emirlik’te çalışan Ürdünlülerin sınır dışı edilmesinden işten çıkarılmasına, Emirlik büyükelçisinin geri çekmeye kadar bir dizi tehdit savrulduğu dile getiriliyor. Ardından Abdullah’ın devreye girdiği, Prens’ten paylaşımını silmesini istediği aktarılıyor. Bir süre direnen Prens kişişel paylaşmanın kimseye bağlamayacağı konusunda ısrar ettiği söyleniyor. Baskılara dayanamayan Prens Ali’nin sözkonusu tweeti hesabından silmesiyle tartışmalar son buldu. Bu süreçte sosyal medya Kral yanlıları ve muhalifler arasında şiddetli tartışmalarına sahne oldu. Muhalifler, BAE’yi eleştiren tweetin Ali bin Al Hüseyin’in kişisel görüşü olduğunu savunurken, Kral yanlıları bunun Ürdün’ün resmi konumunu temsil etmediğini dile getirdi.

200 BİNDEN FAZLA ÜRDÜNLÜ ÇALIŞIYOR

Ürdünlü siyasi analistler, ülke yönetiminin BAE’yi karşısına alamayacağını savunuyor. Bunun en önemli sebebi olarak ise Körfez ülkelerinde yaklaşık 200 binden fazla Ürdünlü’nün çalışmasını gösteriyorlar. Bu işçilerin geleceğinin ülke yönetimi üzerinde büyük bir baskıya yol açtığına vurgu yapıyorlar.

SARAY ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan Ürdünlü karikatürist İmad Haccac’, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmayı eleştiren bir çizim yaptığı için tutuklandı. Haccac ‘ın Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sevk edilmesinin ardından, bir grup sanatçı ve aktivist sarayın önünde eylem yaptı. Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinde yayınlanan karikatür, İsrail’in normalleşmeye rağmen Washington’un Abu Dabi’ye F-35 uçağı satışına karşı olmasının ardından BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın tutumuyla alay ediyordu. Sözkonusu karikatür büyük ilgi görmüştü.

İSRAİL’DEN BAE’YE İLK UÇUŞ PAZARTESİ

İsrail’in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştirecek. El Al’ın, BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yapacağı uçuş, LY971 koduyla Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın uçuş listesine eklendi. İki ülke arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından El Al’ın Abu Dabi’ye yapacağı ilk ticari uçuşta resmi ziyaret kapsamında BAE’ye gidecek İsrailli ve ABD’li yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.