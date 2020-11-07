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07 Kasım 2020 Cumartesi 11:46:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 11:47:00

Azerbaycan 16 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı

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Azerbaycan ordusu zafere ilerliyor: 16 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

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