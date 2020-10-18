Avustralya'da piton saldırısı! Ezilmekten kurtarmıştı

Avustralya'da bir kadın 3 metrelik pitonu ezilmekten kurtarmak istedi, canından oluyordu

Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi. Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı. Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.