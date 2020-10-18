Avustralya'da piton saldırısı! Ezilmekten kurtarmıştı

18 Ekim 2020 Pazar 15:26:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 15:26:00
Avustralya'da bir kadın 3 metrelik pitonu ezilmekten kurtarmak istedi, canından oluyordu
Avustralya'da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, piton tarafından saldırıya uğradı. Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.
Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi. Serbest kalan piton ise kadının bacağına dolandı. Acil servisi arayan kadın polis tarafından kurtarılırken, piton yeniden doğaya bırakıldı.
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