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Avrupa yolunda faciaların ardı arkası kesilmiyor: 51 genç kayıp!
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22 Haziran 2023 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 20:58:00

Avrupa yolunda faciaların ardı arkası kesilmiyor: 51 genç kayıp!

Kaynak: AA

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Fas İnsan Hakları Derneği, ülke yetkililerinden 12 gün önce Atlas Okyanusu'nda bindikleri tekneyle kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 51 gencin akıbetinin araştırılmasını istedi.

Derneğin El-Ataviye şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Ataviye'den 51 gencin yaklaşık 12 gün önce Agadir kenti kıyılarından tekneyle Kanarya Adaları'na geçmeye çalıştıkları sırada kaybolduğu ve o günden beri kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, çocuklarıyla iletişim kuramayan ve onlardan haber alamayan ailelerin, kent merkezinde her gün toplanmak zorunda kaldığı ve çocuklarının akıbetinin belirlenmesi için sorumlu birimlere müdahale etmeleri ve aramayı yoğunlaştırmaları çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haber alınamayan gençlerin akıbetinin ortaya çıkarılması ve ailelere gerçeklerin anlatılması için ilgili makamlara konuya derhal müdahale etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, arkasında büyük trajediler bırakan insan kaçakçılığı ve düzensiz göç ağlarının ortaya çıkarılması için de acil soruşturma açılması ve bu suç ağlarıyla bağlantılı olan herkese en ağır cezaların verilmesi talep edildi.

KANARYA ADALARI'NA GÖTÜRÜLMELERİ KARŞILIĞINDA 4 BİN 500 DOLAR ÖDEDİLER

Kayıp gençlerden birinin bir yakını, 12 gün önce Agadir kenti sahilinden İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan gençlerin akıbetini bilmediklerini söyledi.

Söz konusu kişi, kendi kardeşi dahil olmak üzere gençlerden her birinin, Kanarya Adaları'na götürülmeleri karşılığında 40 bin 500 dirhem (4 bin 500 dolar) ödediğini belirtti.

Fas yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İspanyol basını dün, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu ile Fas kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Gran Canaria (Büyük Kanarya) ile Kuzey Afrika'daki Batı Sahra kıyıları arasında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığını duyurmuştu.

Batı Sahra'dan 40 mil, Büyük Kanarya Adası'ndan 80 mil kadar uzakta seyir halinde olup düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin kurtarıldığı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 37 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Etiketler : fas akdeniz göçmen kanarya adaları atlas okyanusu
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